Transactions transfrontalières : La BCP intègre le système de paiement BUNA

La Banque Centrale Populaire devient la première banque marocaine à intégrer ce système régional de paiement transfrontalier. Les clients du groupe BCP pourront désormais profiter de délais de traitements plus courts et de solutions modernes pour leurs transferts transfrontaliers, et ce dans toute la région arabe. Lancée par l’ARPSCO en février 2020, BUNA est une plateforme multidevises centralisée qui prend en charge les paiements transfrontaliers en devises locales et internationales éligibles dans la région arabe et au-delà. Les virements internationaux initiés de ou vers les autres banques membres de la plateforme BUNA bénéficieront de délais de traitement réduits comparativement aux transferts transitant par le circuit classique.

En étoffant son réseau, BUNA tend à accroître les opportunités d’intégration financière des pays arabes, et à soutenir les liens économiques et d’investissement avec leurs principaux partenaires commerciaux. La plateforme BUNA tient également à renforcer son groupe de devises supportant les opérations de paiements transfrontaliers à travers l’intégration continue de nouvelles monnaies arabes et internationales. Celui-ci compte actuellement le dirham émirati, le riyal saoudien et la livre égyptienne, en plus du dollar américain et de l’euro.

Commentant cette adhésion, Kamal MOKDAD, Directeur Général de la BCP et de l’International, a déclaré que « la BCP est fière d’être la première banque commerciale au Maroc à adhérer à la nouvelle plateforme de paiements BUNA, et de contribuer davantage à l’intégration des économies arabes. La participation du groupe BCP renforce notre proposition de valeur en faveur de nos clients, en leur offrant un nouveau service digital et innovant, facilitant leurs transferts transfrontaliers, financiers et commerciaux, vers et en provenance des pays arabes et de tout autre pays membre. Fruit d’une belle collaboration entre nos équipes et celles du Fonds Monétaire Arabe, cette adhésion confirme également le statut pionnier du groupe BCP dans le secteur bancaire marocain et continental, et notre volonté de soutenir les efforts de l’AMF pour la création d’un système de paiement régional arabe ».

De son côté, Mehdi MANAA, Directeur Général de l’Organisation Régionale Arabe pour la Compensation et le Règlement des Paiements (BUNA), a déclaré être «heureux d’accueillir la Banque Centrale Populaire dans le réseau des banques participantes à BUNA. Nous nous réjouissons de pouvoir coopérer avec la direction de la banque et les équipes concernées pour contribuer au développement des paiements transfrontaliers de ou vers le Maroc, ceci dans le cadre de la constante expansion de BUNA pour inclure plus de banques au Maroc, comme dans les autres pays arabes et le reste du monde. Notre objectif est de soutenir les efforts de renforcement des liens économiques et commerciaux et des transactions financières entre le Maroc et les différents marchés arabes et internationaux. A cette occasion, nous remercions également Bank Al-Maghrib de son soutien continu à cette initiative arabe d’envergure stratégique pour les paiements transfrontaliers ».