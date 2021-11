Transformation Digitale en Afrique : L’UM6P accueille les ATDA-2021 le 25 novembre

Cette manifestation, qui sera organisée sous le thème « déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour encourager l’innovation africaine », connaîtra la participation de plusieurs ministres, personnalités et experts africains et internationaux, indique la CNDP dans un communiqué. Lors de cet évènement, des échanges sur les nouvelles compétences et les nouveaux métiers seront organisés.

La confiance et la souveraineté ont en effet besoin de compétences locales pour s’affirmer et faire face aux nouveaux enjeux liés à la protection des données à caractère personnel et à la cybersécurité. Et si l’Afrique souhaite décider, en toute indépendance, de ses choix technologiques et de sa régulation, sans être soumise à des forces extérieures, la confiance et souveraineté numériques en sont le préalable.

Une démarche à laquelle adhère d’ores et déjà plusieurs institutions nationales et privées marocaines. L’ADD (Agence du Développement du Digitale), l’AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information du Maroc) et l’APEBI (Fédération Marocaine des Technologies d’Information, de Télécommunications, et de l’Offshoring) sont partenaires de cette édition.

A ce titre, ces organisations accueilleront leurs pairs africains pour promouvoir le partage d’expériences en vue de faire émerger de meilleures pratiques.