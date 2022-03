Transformation digitale : Microsoft accompagne l’OFPPT

S’exprimant lors d’une table ronde virtuelle sous le thème « Réinventer l’éducation dans un contexte Post-Covid », initiée par Microsoft, H. Younan a déclaré que « chez Microsoft, nous savons qu’un changement de taille est nécessaire pour l’enseignement supérieur. Nous mettons donc à la disposition des établissements toute notre expérience, technologie et dévouement pour les aider à accomplir leur transformation digitale ». Effectivement, Microsoft peut aider à transformer les établissements supérieurs au rythme qui leur convient de façon à atteindre leurs objectifs, a-t-elle soutenu.

Ainsi, les outils offerts par Microsoft permettront de donner aux étudiants d’aujourd’hui les moyens pour devenir les innovateurs de demain, de s’équiper d’outils capables de favoriser un apprentissage personnalisé, de soutenir l’accélérateur de la recherche et l’augmentation des ressources ainsi que de bâtir un campus intelligent et sécurisé, a-t-elle expliqué. Et d’ajouter que Microsoft dispose des technologies de pointe pour accélérer la transformation digitale des établissements à travers un ensemble de solutions, à savoir la gestion de la réussite du parcours des étudiants, un campus connecté et sécurisé ainsi qu’un apprentissage moderne.

Pour sa part, Malika El Aouad, cheffe de projet Organisation et Systèmes d’information à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), a relevé que Microsoft intervient et accompagne l’Office dans sa transformation digitale. Dans ce sillage, elle a indiqué que « Microsoft Teams » a constitué lors de la période du confinement, au plan administratif, un outil indispensable pour les réunions, les comités, l’assistance des stagiaires et la communication avec les partenaires tandis que du côté de la formation, il a permis d’organiser les classes virtuelles en faveur des stagiaires et a permis aux encadreurs de suivre la formation à distance. Par ailleurs, l’OFPPT, partenaire de Microsoft, bénéficie d’autres solutions, notamment, « Microsoft Power BI » (solution d’analyse de données de Microsoft), la plateforme Cloud de Microsoft « Azur » et le logiciel de gestion de projets « Microsoft Project », a ajouté M. El Aouad.