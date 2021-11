Transformation numérique : PwC au Maroc et SAP s’associent

Primé par ses alliances technologiques à long terme et pour son investissement dans la technologie et la transformation des entreprises (‘SAP EMEA South Award for Global Strategic Service Partner Excellence 2021 for Cloud Contribution’), le cabinet de conseil et d’audit PwC a su combiner, grâce à cette alliance, sa connaissance des enjeux métiers et de l’expérience client avec les solutions et logiciels innovants de SAP, indique PwC au Maroc dans un communiqué.

Avec plus de 12.000 consultants SAP répartis dans plus de 70 pays et plus de 9.500 consultants formés à l’ERP nouvelle génération S/4HANA, le réseau PwC apporte une expertise directe dans l’exécution et la mise en place de ces technologies de la nouvelle génération, fait savoir la même source. Grâce à ce partenariat étendu, PwC au Maroc et SAP prévoient de co-innover et de codévelopper les nouvelles solutions de SAP en alignement avec les enjeux métiers et les objectifs de croissance des entreprises marocaines quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, et ce à toutes les étapes de leur transformation numérique.

“Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat avec SAP et plus particulièrement dans ce contexte de transformation numérique accélérée. Grace à cette alliance, nous sommes plus que jamais prêts à accompagner nos clients dans leurs projets de digitalisation et ce de l’automatisation de leurs processus d’administration jusqu’à la migration de leurs données vers le Cloud”, a souligné Tom Cools, Associé Advisory PwC au Maroc, cité par le communiqué.

Avec le déploiement de la nouvelle solution “RISE with SAP”, offre de Business Transformation-as-a-Service, PwC au Maroc avec son partenaire SAP ambitionnent d’offrir à leurs clients un accompagnement à plusieurs niveaux pour permettre d’achever une migration effective et durable.

Le “RISE with SAP” est une approche d’intégration holistique de SAP qui va bien au-delà de l’intégration technique des applications, en intégrant à la fois les technologies et les processus pour offrir aux entreprises une valeur ajoutée incomparable et la possibilité de devenir une entreprise intelligente, à la fois plus résilientes et plus rentables. Avec “RISE with SAP”, les clients peuvent ainsi exploiter le potentiel de leur investissement plus rapidement, en réduisant le coût total de possession.