Transport Aérien : Une reprise d’activité boostée par l’ouverture des frontières au T2 2021

Durant la période allant du mardi 15 juin 2021 (1er jour de la reprise des vols) jusqu’au mercredi 30 juin 2021, les aéroports marocains ont accueilli 476 542 passagers à travers 4 704 vols (Arrivée et Départ internationaux). Bien qu’en amélioration par rapport aux 15 969 passagers enregistrés à la même période de 2020, ce trafic ne représente que 45% des 1,1 millions de passagers en 2019 (période d’avant la crise sanitaire).

Au terme du S1 2021, le trafic aérien commercial enregistre une baisse de -50,2% à 2 473 988 passagers par rapport à la même période un an plus tôt (-78,8% comparé à fin juin 2019). Cette évolution intègre une chute de -58,2% à 1 821 841 passagers du trafic commercial international (74% du trafic global) du fait d’une contre-performance de l’ensemble des secteurs géographiques notamment : 9 Europe : -62,4% ; 9 Moyen et Extrême Orient : -38,8% ; 9 Afrique : -42,2% ; 9 Et, Pays du Maghreb : -60,96%. Par aéroport, celui de Casablanca (Mohamed V) se maintient en tête de liste avec une part de 50,1% du trafic global à 1 238 912 passagers (-36,7% en y-o-y), suivi par celui de Marrakech avec une part de 9,1% pour 225 875 passagers (-83,3%). De leur côté, les mouvements d’avions dans les aéroports nationaux ressortent en retrait de -69,5% à 30 091 déplacements par rapport à la même période en 2019 tandis que le trafic fret ressort en repli de -27,64% à 35 236,7 tonnes.