Transport et logistique : Aramex s’étend à Laâyoune

Cette expansion vient confirmer la stratégie de développement d’Aramex et sa vision d’envergure de réseau d’agence à travers le Royaume pour accompagner la demande croissante des clients B2B et B2C pour des solutions fiables et rapides de livraisons, indique l’entreprise dans un communiqué.

« La nouvelle agence située au 538, Quartier El Qods, Lot 707, Rue Miran à Laâyoune proposera aux clients d’Aramex des provinces du Sud un meilleur accès à un éventail de services de logistiques et livraisons », fait savoir la même source. A cette occasion, Hussam Al-Baraqouni, vice-président MENAT pour Aramex, a relevé que « l’industrie de la logistique et du transport au Maroc se développe à grande vitesse. Cette nouvelle succursale réaffirme notre engagement envers le marché marocain et marque une étape importante dans notre positionnement sur le marché en Afrique du Nord en élargissant et en intensifiant nos opérations sur un marché clé ». « Nous continuerons à investir dans davantage d’agences dans le Royaume et à tirer parti de sa situation géographique stratégique et son infrastructure pour servir une clientèle plus large », a-t-il dit, cité par le communiqué.

De son côté, Emad Mabrouk, directeur général d’Aramex, a souligné que « cette nouvelle succursale réaffirme notre engagement à fournir l’excellence en service et produits innovants à nos clients », ajoutant que la localisation stratégique de cette agence réduira les délais nécessaires aux ramassages et dépôts, améliorant les prestations de service à la livraison.

Aramex s’est installé en 1999 au Maroc en établissant son centre logistique à Casablanca. Équipée d’une flotte de véhicules, d’installations d’entreposage, de stockage et de distribution, Aramex propose des solutions de transports, à savoir le courrier Express, le courtier en fret aérien, l’entreposage, et la logistique sur 10 sites à travers le Royaume. Avec cette nouvelle succursale, les opérations d’Aramex au Maroc passent à plus de 38,100 m2 d’infrastructures logistique couvrant les clients de plus de 350 villes. Aramex prévoit une expansion de son réseau d’ici 2023 afin de couvrir plus de 550 villes.