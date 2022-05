Transport/logistique : M. Abdeljalil met l’accent sur la souveraineté

Intervenant lors d’une conférence-débat tenue à l’initiative de la Fondation universitaire Links à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) – Université Hassan II de Casablanca, M. Abdeljalil a mis l’accent la nécessité de promouvoir une souveraineté pour ces secteurs exposés à l’influence des événements internationaux. Cette rencontre a été aussi l’occasion pour le ministre de présenter un aperçu sur le transport au Maroc et de revenir sur les multiples défis de ce secteur, dont l’accessibilité, la sécurité, la qualité et l’énergie. Il s’agit également des externalités négatives du transport, des défis technologiques, ainsi que des sujets de vulnérabilité et de financement, a ajouté M. Abdeljalil.

Côté perspectives, le ministre a mis en avant quatre axes de travail. Un premier lié à la mobilité des personnes, a-t-il fait savoir, précisant que l’objectif de cet axe est de trouver des solutions pour fournir aux citoyens un transport inclusif et durable répondant à ses attentes. Le deuxième axe est en rapport avec le transport de marchandises, comme étant vecteur de compétitivité économique et de la croissance économique et sociale au Maroc, a poursuivi M. Abdeljalil. Le troisième axe est celui de la logistique, d’après le ministre qui a souligné que la stratégie logistique est bien connue depuis maintenant dix ans au Maroc. Toutefois, le problème réside dans le déploiement de cette stratégie, a-t-il relevé. S’agissant du quatrième axe, il est lié à l’élaboration d’un plan de transformation numérique du secteur et de l’amélioration de sa gouvernance, a indiqué M. Abdeljalil.

Au volet de la compétitivité du transport de marchandises, le ministre a fait état d’un travail en concertation avec les professionnels pour mettre en place un certain nombre de mesures en faveur du secteur. « Elles sont déjà identifiées », a-t-il assuré. « Sur la partie logistique, nous essayerons de faire avancer les plateformes logistiques à Agadir, Fès, Midelt, Marrakech, Casablanca et Kenitra pour accélérer leur réalisation, tout en maintenant la mise à niveau du secteur en rapport avec les acteurs (normalisation, développement des compétences et optimisation des chaînes) », a dit M. Abdeljalil. Pour ce qui est de la transformation digitale, le ministre a mis l’accent sur l’importance de digitaliser les services pour en faciliter l’accès, ainsi que de mener une réflexion sur la mise en place d’un cadre réglementaire pour permettre de nouvelles mobilités (transport intelligent), avant de travailler sur le sujet du Big Data.