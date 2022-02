Transport routier : Les professionnels menacent de débrayer et l’Exécutif rassure

Ces doléances concernent l’accélération de la cadence de traitement des dossiers relatifs au programme de renouvellement du parc, la prolongation de la gratuité de la formation des conducteurs professionnels, l’accompagnement des entreprises de transport affectées par la pandémie de Covid-19, ainsi que la simplification et la digitalisation de certaines procédures.

Le communiqué a rappelé qu’en application des recommandations des réunions de décembre dernier, une nouvelle série de rencontres avec les représentations professionnelles a été tenue en janvier, consacrée à la présentation de la synthèse des revendications, des propositions du ministère pour leur traitement et la définition des priorités et du plan d’action spécifique pour chaque secteur.

Ces rencontres ont porté sur les activités suivantes : transport national de marchandises (3 réunions), transport routier international de voyageurs, transport public de voyageurs, transport touristique, transport international routier de marchandises, transport routier de marchandises dans les ports, conduite professionnelle, dépannage des véhicules et location de voitures sans conducteur.

D’autres rencontres sont programmées pour le transport en milieu rural, la formation des conducteurs professionnels, le transport du gaz liquéfié et le transport du personnel pour compte d’autrui.

«Le ministère a adressé des matrices contenant les doléances des professionnels et les propositions de l’Administration à l’ensemble des représentations professionnelles, accompagnées de questionnaires visant l’approfondissement du diagnostic de certaines problématiques», ajoute-t-on.

Dès lors, le ministère procédera à l’organisation d’une troisième série de réunions techniques afin de mettre en œuvre les solutions adéquates et convenues.