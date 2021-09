Tremblement de terre chez la formation islamiste: Démission collective de la direction du PJD

Le secrétariat général du PJD a déclaré, via un communiqué, avoir tenu une réunion extraordinaire jeudi, présidée par le Secrétaire général du parti, Saâd Eddine El Othmani, durant laquelle il s’est arrêté sur les résultats des élections annoncés par le ministère de l’Intérieur dans la soirée du 8 septembre.

Le secrétariat général du PJD est revenu dans un premier temps sur « les infractions qu’ont connues ces élections, que ce soit dans la phase de préparation à travers l’intégration d’amendements dans les lois électorales, qui ont touché l’essence même du choix démocratique, en plus de la transhumance où la pratique de pressions sur les candidats du parti de la part de certains hommes du pouvoir et certains rivaux, afin de les convaincre de ne pas se présenter. En plus, de la circulation massive de l’argent. Cela a été couronné par des violations de la loi en refusant de remettre les PV aux représentants du parti dans un grand nombre de bureaux de vote. Sachant que les PV sont les seuls à même de refléter la véracité des résultats obtenus« .

À cet effet, le SG du PJD a remercié d’une part l’ensemble des militants, sympathisants et membres du parti et d’autre part les citoyens qui ont voté pour lui avant d’annoncer qu’il poursuivra son militantisme dans les rangs de l’opposition. Une mesure que le PJD considère comme le meilleur positionnement vu le contexte actuel, souligne le communiqué.

Le Secrétariat général du parti de la lampe, a considéré les résultats annoncés par AbdelouafiLaftit comme étant « incompréhensibles et illogiques et ne reflètent, ni la réalité de la carte politique dans notre pays, ni la position du parti sur la scène politique, ni son bilan dans la gestion des affaires publiques aux niveaux local et gouvernemental ou encore l’interaction des citoyens avec le parti lors de la campagne électorale« .

Face à cette défaite, le SG du PJD annonce « assumer toutes ses responsabilités politiques de la gestion de cette période« , soulignant que « les membres du secrétariat général ont décidé, et à leur tête le secrétaire général du parti Saad Eddine El Otmani, de présenter leur démission du secrétariat général du parti, qui continuera de gérer les affaires du PJD, conformément à l’article 102 du règlement intérieur« .

In fine, le secrétariat général du PJD appelle à « l’organisation d’une session extraordinaire de son Conseil national le samedi 18 septembre 2021 pour une évaluation globale des élections et pour la prise des bonnes décisions«. Le SG du PJD a également appelé à la tenue en urgence d’un Congrès national extraordinaire dans les plus brefs délais.