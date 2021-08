Trésor: 86,3 Mrds DH de levées brutes à fin juillet

Cette baisse a concerné les volumes souscrits des maturités courtes (-30% à 12,8 Mrds DH) et longues (-25,9% à 21,2 Mrds DH), représentant respectivement 14,9% et 24,6% des levées après 19,3% et 30,1% un an auparavant, précise la DEPF dans sa dernière note de conjoncture.En revanche, le volume levé en maturités moyennes a augmenté de 8,5% pour atteindre 52,2 Mrds DH, prédominant les levées à hauteur de 60,6% après 50,6% l’année précédente.

Quant aux remboursements du Trésor, ils se sont accrus de 3,1% pour atteindre 54,6 Mrds DH à fin juillet 2021, ajoute la Direction, notant que les levées nettes du Trésor se sont inscrites en baisse de 24,8%, par rapport à fin juillet 2020, pour s’établir à 31,7 Mrds DH.Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 632,4 Mrds DH à fin juillet 2021, enregistrant une hausse de 1,2% par rapport à fin juin 2021 et de 5,3% par rapport à fin décembre 2020.

La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues quoique leur part ait légèrement reculé de 1,8 point pour se situer à 56,7% après 58,5% à fin décembre 2020, devançant les maturités moyennes dont la part s’est appréciée de 3,6 points à 39,6%.La part des maturités courtes, quant-à-elle, demeure faible et a reculé de 1,8 point à 3,7%.

Au terme des sept premiers mois de 2021, le volume des soumissions a atteint 190,7 Mrds DH, en baisse de 11,5% par rapport à fin juillet 2020. Ce repli a concerné les volumes soumissionnés des maturités courtes (-16,6% à 54,3 Mrds DH) et longues (-35,8% à 32,7 Mrds DH), canalisant respectivement 28,5% et 17,1% du volume des soumissions après 30,2% et 23,6% l’année précédente.A l’opposé, celui des maturités moyennes a augmenté de 4,3% à 103,7 Mrds DH, représentant 54,4% du volume des soumissions contre 46,1% un an auparavant.