Triathlon de Dakhla : Un Marocain et une Japonaise s’illustrent

Ainsi, J. Abdelmoula a parcouru la distance de 750 m de natation, de 20 km de cyclisme et de 5 km de course à pied, en un chrono de 52min 27sec, devant le Japonais Reno Sato, arrivé en 2ème position avec un chrono de 52min 32sec, alors que le triathlète russe, Denis Kolobrodov, s’est adjugé la troisième place (52 min 38sec).

Côté dames, M. Ikeno a bouclé le parcours en un chrono de 01h00min 57sec, suivi de sa compatriote, Chisato Nakajima (01h 01min 12sec), alors que la Kazakhstanaise, Ekaterina Shabalina a décroché la 3ème marche du podium (01h 01min 34sec).

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération royale marocaine de triathlon, Majid Amahrok, a fait savoir que cette manifestation sportive figure parmi les manifestations internationales classées qui connaissent la participation de triathlètes professionnels en provenance des quatre coins du monde, en vue d’obtenir un maximum de points pour décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

M. Amahrok a également souligné que la sélection nationale comprend 10 athlètes, faisant savoir que les triathlètes marocains ont accompli de grandes performances lors de la Coupe du monde de triathlon disputée en Corée du Sud et le championnat arabe de triathlon à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Initié sous l’égide de la Fédération internationale de triathlon et de la Fédération africaine de triathlon, cet événement sportif a rassemblé, dans sa 5é édition, une quarantaine de triathlètes représentant 18 pays, notamment la France, l’Espagne, la Belgique, les Etats-Unis, la Colombie et le Mexique.