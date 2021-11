Trophée Tilila : Des prix et de l’engagement

Ainsi, le Prix du jury a été attribué à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) / Agence Zone Bleue DDB. Le Prix coup de cœur est revenu à COPAG / agence The Next Clic et le Prix d’honneur a été décerné à MIO / agence RAPP. Au sein des jeunes talents, le prix du Tililab est revenu à Zakaria El Jouhari, a annoncé un communiqué.

La nouveauté de cette année a été en effet le Tililab, concours de création ouvert aux jeunes talents de moins de 30 ans, qui ont été encadrés par 2M et par des professionnels de la publicité pour la réalisation de leurs œuvres, dans l’esprit d’assurer une relève. Cinq créations publicitaires étaient en lice pour ce prix.

Les gagnants dans les trois autres catégories ont été départagés sur la base d’une liste de 10 spots publicitaires, présélectionnés parmi un total de 50 reçus cette année. Le jury a été composé de composé d’Ahmed Ghazali, juriste et ancien président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Ilham Hraoui, directrice de la régie publicitaire et solutions digitales de la Société nationale de la radio et de la télévision (SNRT), Khadija Alami, productrice et Ali Kettani, financier et producteur.

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix été l’occasion de rendre un hommage spécial au cinéaste Nabil Ayouch, pour ses réalisations qui abordent des sujets sociétaux en lien avec la situation des femmes au Maroc. Une vidéo d’hommage a été projetée, retraçant sa carrière et mettant en avant «son engagement pour des causes sociales et la défense des droits des femmes», a ajouté la même source.