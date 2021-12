Tropisme chinois à Damas : B. Chaabane n’en fait pas de mystère…

Dans une interview avec des médias chinois, B. Chaabane a souligné que « les États-Unis se trouvent au nord de la Syrie pour soutenir le terrorisme et non pas pour le combattre. La guerre en Syrie a contribué à dévoiler les mensonges et les allégations propagés par l’Occident », s’interrogeant : « Si les États-Unis sont soucieux des droits des Musulmans en Chine, pourquoi pratiquent-ils le terrorisme économique sur le peuple syrien qui est en majorité musulman? ».

Concernant le sommet des démocraties auquel appellent les États-Unis, la conseillère a indiqué que « celui qui vole le pétrole et le blé du peuple syrien n’a pas le droit de parler de démocratie ».

B. Chaabane a également indiqué que « la Chine est un pays apte à conduire le monde, qui est devenu aujourd’hui multipolaire », soulignant que « depuis des années la politique de la Syrie s’oriente vers l’est et que la Chine est le modèle avec lequel nous sommes enthousiastes de traiter ».