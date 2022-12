TUC : Stagnation à fin octobre

Cette amélioration reflète la baisse du TUC dans l’« agro-alimentaire » à 73% et celui des industries « mécaniques et métallurgiques » à 76%, la hausse de celui des industries « électriques et électroniques » à 80%, de celui des industries « textile et cuire » à 76% et la stagnation de celui des industries « chimiques et para chimiques » à 72%.

Parallèlement, les ventes se seraient accrues dans toutes les branches à l’exception du « textile et cuir» et de la «chimie et parachimie » où elles se seraient repliées.

Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité au moment où 28% d’entre eux n’ont pas de visibilité quant à l’évolution future des ventes.