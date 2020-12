Turki Al Fayçal se paie Israël: « puissance coloniale occidentale » 

L’Arabie saoudite, puissance régionale courtisée par le duo américano-israélien pour l’intégrer aux accords dits d’Abraham, violemment dénoncés comme une « trahison » par l’Autorité palestinienne et les organisations palestiniens à Gaza, semble rétive à suivre la piste empruntée par Abou Dhabi et Manama. Même si on prête au prince héritier saoudien, Mohamed Bin Salmane, dit « MBS », une tendance israélophile…

A la conférence de Manama sur la sécurité régionale, le prince Turki al-Fayçal, ex-chef des services de renseignements saoudiens et considéré comme proche du pouvoir, s’en est violemment pris à la politique israélienne dans les territoires palestiniens, en soulignant qu’il s’agissait de son point de vue personnel.

Dans un langage débarrassé des réserves diplomatiques, il a accusé Israël de se dépeindre comme un « petit pays, à l’existence menacée, entouré de tueurs assoiffés qui veulent l’éradiquer ». Sauf qu’Israël, a-t-il affirmé, est une « puissance coloniale occidentale ». Les Palestiniens sont détenus « dans des camps de concentration, sous les plus légères des accusations. Des jeunes, des vieux, des hommes et des femmes, y pourrissent sans aucun recours à la justice », a-t-il accusé. Selon lui, les autorités israéliennes « démolissent les comme elles veulent, et assassinent qui elles veulent ». Plus, les Israéliens disent « vouloir être amis avec l’Arabie saoudite », mais « vous ne pouvez pas traiter une plaie ouverte avec des palliatifs et des analgésiques. Les accords (de normalisation) ne sont pas une ordonnance divine », a encore martelé le prince saoudien.

Gabi Ashkenazi, chef de la diplomatie israélienne, a dit sur Twitter « regretter » les propos du prince saoudien. « Les fausses accusations du prince saoudien ne reflètent pas l’esprit et les changements dans la région. S’adressant virtuellement à la conférence de Bahreïn, G. Ashkenazi a appelé dimanche les Palestiniens à saisir « l’opportunité » offerte par la normalisation entre son pays et de nouveaux pays arabes et à reprendre les négociations de paix avec Israël au point mort depuis 2014.

Les accords n’ont pas été conclus « au détriment des Palestiniens. Bien au contraire, ils sont une opportunité qu’il ne faut pas manquer », a-t-il dit. La preuve ? Le « Deal du siècle » promu par l’administration US qui donne tout à Israël et tente de gommer le fait palestinien de l’Histoire.