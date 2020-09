TV Globo sous le coup de la censure du pouvoir brésilien 

J. Bolsonaro, 39 ans, est visé par une enquête pour une affaire de corruption qui remonte à l’époque où il était député de l’État de Rio de Janeiro. Pourtant, vendredi 4 septembre, la juge de première instance, Cristina Feijo, a interdit à TV Globode publier tout document relatif à l’enquête concernant celui qui est depuis devenu sénateur.

Le fils du président du Brésil Jair Bolsonaro s’en est félicité dans la foulée, avec un langage rude : « Je viens de remporter une décision empêchant #Globolixo (Globo-ordure) de publier tout document de mon affaire en vertu du secret de l’instruction. Je n’ai rien à cacher et j’ai tout expliqué, mais les histoires qu’une partie de la presse invente pour ternir mon image et celle du président Jair Bolsonaro sont des actes criminels. »

Cette décision suscite de nombreux débats dans le pays. Beth Costa, secrétaire générale de la FENAJ, fédération de plus de 30 syndicats brésiliens, y voit « clairement de la censure » ainsi qu’une « agression envers notre Constitution qui garantit la liberté de la presse et de parole ». La syndicaliste estime que « la juge n’a entendu que la défense de Flavio Bolsonaro » et qu’elle n’a « pas permis à TV Globo de se justifier ». Listant nombre de faits et d’interdictions semblables contre des journalistes ces derniers mois, B. Costa parle de « décisions politiques ». « La justice au Brésil ne fonctionne pas. Elle ne défend pas la démocratie et à la liberté. Ce n’est pas bon pour la démocratie quand revient une censure que nous n’avons connue que sous la dictature », confie-t-elle.

Le président d’extrême droite J. Bolsonaro s’est fait remarquer le 23 août par une nouvelle sortie véhémente contre la presse. À un journaliste du journal O Globo qui l’interrogeait sur ces affaires de corruption qui touchent également sa femme Michelle, le chef d’État a répondu : « J’ai envie de te fermer la gueule à coups de poings. » Edifiant !