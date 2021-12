TVA : A. Akhannouch annonce l’activation de l’engagement du gouvernement

Dans une allocution à l’ouverture du Conseil du gouvernement, A. Akhannouch a précisé que dans le cadre de cet engagement gouvernemental, une enveloppe de 2,5 Mrds DH a été mobilisée pour rembourser les arriérés des crédits de la TVA. Le chef du gouvernement a ajouté que 1,5 Mrd DH seront mobilisés la semaine prochaine et 9 Mrds DH avant fin d’avril 2022, afin de permettre aux entreprises, principalement les petites et moyennes, de disposer de liquidités importantes, dans un contexte de crise et ainsi renforcer leur investissement et leur développement.

Pour rappel, lors de la séance mensuelle consacrée à la politique publique à la Chambre des représentants sur le thème « Plan d’action du gouvernement pour renforcer la construction de l’Etat social » tenue début décembre, A. Akhannouch avait annoncé que le gouvernement s’engage à assainir les arriérés des crédits TVA au profit des entreprises du secteur privé et ce avant la fin du premier trimestre 2022.

AInsi, 13 Mrds DH sont censés être injectés pour rembourser les arriérés des crédits de la TVA dans l’objectif est de permettre aux entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), de disposer d’importantes liquidités dans leur trésorerie, afin de résister à la crise sanitaire du covid-19 et de s’engager dans la dynamique de création de valeur ajoutée et d’opportunités d’emploi.