« Twiza » de retour à Tanger : L’hommage à M. Choukri continue

Cet événement sera marqué par l’organisation de plusieurs conférences culturelles et rencontres intellectuelles, avec la participation d’éminentes personnalités du Maroc et des pays du Maghreb. Le festival tient, depuis 2007, à rendre hommage à la littérature du grand écrivain tangérois, feu Mohamed Choukri, en plus d’organiser des soirées musicales diversifiées et ouvertes aux habitants et visiteurs de la ville de Tanger.

Au programme de cet événement, qui vise à créer des espaces de rencontres et de discussions entre les visiteurs de la ville et les personnalités des mondes de la culture et de l’art, figurent des rencontres intellectuelles et des soirées musicales gratuites, du 29 au 31 juillet.