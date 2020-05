UMT, CDT et UGTM appellent à revoir les choix socio-économiques

S’il y a un « impératif » sur lequel insiste le chef de file de l’UMT en ce premier mai singulier, c’est bien celui qui conduit à la révision des choix socio-économiques en vigueur dans le pays. Pour la CDT, c’est l’appel à un état protecteur qui garantit les besoins nécessaires du citoyen, à savoir la santé, l’enseignement, l’habitat etc », qui est mis en avant. Alors que l’UGTM appelle de son côté à accorder la priorité aux équilibres sociaux, plutôt qu’aux équilibres financiers, ajoutant que le monde a désormais pris conscience de l’importance des valeurs de solidarité et de sacrifice.

Pour Miloudi Moukharik, à la tête de l’UMT, les choix à réviser « sont restés longtemps otages des diktats des institutions financières internationales, à travers l’adoption de la politique d’austérité dans la gestion des secteurs vitaux », a souligné à l’occasion de la Fête du Travail (1er mai), en raison de l’interdiction des rassemblements publics en vertu de l’état d’urgence sanitaire.

Tout en « prenant acte de la politique proactive » suivie par le royaume pour juguler les répercussions du Covid-19, M. Moukharik a considéré, dans un discours transmis en direct sur les réseaux sociaux, que le gouvernement est appelé à « repenser les approches suivies dans le traitement des problématiques structurelles, qui sont en cause dans les mauvais classements de notre pays en termes d’indicateurs de développement ». Un appel pressant est ainsi fait pour ériger la santé, l’enseignement et tous les autres secteurs sociaux en « priorité nationale », a insisté le leader de cette centrale qui exhorte le gouvernement à « jouer pleinement son rôle dans la dynamisation de l’économie nationale sur des bases solides en vue de garantir son indépendance, lutter contre les disparités sociales et garantir l’égalité et la dignité par la répartition équitable des richesses ».

Un appel pressant a été fait par secrétaire général de l’UMT au gouvernement et autorités publiques « à œuvrer pour le respect des droits des travailleurs et des libertés syndicales et à renforcer les moyens de contrôle pour dissuader certains employeurs de profiter de la crise pour licencier leurs salariés ».

Même son de cloche ou presque est à noter au niveau de la Confédération démocratique du travail (CDT) qui fait vœu d’un « Etat protecteur qui garantit les besoins nécessaires du citoyen, à savoir la santé, l’enseignement, l’habitat, etc… ». Lors d’une visioconférence organisée par la CDT avec le concours d’intellectuels, l’Etat a été invité à revenir « en force et reprenne en main les secteurs de la santé et de l’enseignement ».

Dans son appel lancé à l’occasion du 1-er mai, qu’elle commémore cette année sous le signe « Restons unis », l’UGTM souligne pour sa part que la Fête du travail, célébrée dans une conjoncture marquée par l’état d’urgence sanitaire, constitue une opportunité pour toutes les composantes de la classe ouvrière marocaine, de raviver l’esprit de cet événement, en incarnant les valeurs de solidarité et de militantisme, tout en les mettant à disposition de la patrie et rappelant l’héroïsme et les épopées du peuple marocain dans toutes ses glorieuses étapes historiques.

L’UGTM a estimé que les circonstances exceptionnelles et difficiles auxquelles le monde est confronté, à cause de la pandémie du Covid-19, n’ont fait que renforcer la fierté des Marocains en leur pays et conforter les revendications visant à donner la priorité aux équilibres sociaux, plutôt qu’aux équilibres financiers, ajoutant que le monde a désormais pris conscience de l’importance des valeurs de solidarité et de sacrifice.

L’Organisation féminine de l’UGTM a profité de l’occasion pour inciter le gouvernement à prendre toutes les mesures préventives pour assurer le bon retour de la classe ouvrière aux lieux de travail, dans des conditions sûres, tout en lui fournissant tous les moyens de protection.