Un attentat plonge la Syrie dans le noir à la veille de la relance du dialogue inter-syrien

Le ministre de l’Electricité, Mohamad Kharboutli, a dit que l’explosion « dans le gazoduc arabe entre les zones de Dumeir et Adra dans la banlieue de Damas dimanche soir avait entraîné une coupure d’électricité dans toute la Syrie », selon SANA. Expliquant qu’« il s’agit de la 6ème explosion dans cette même zone. La déflagration a causé la baisse de la pression du gaz dans la centrale de Deir Ali et la perte de grandes quantités de gaz, ce qui a causé le dysfonctionnement des autres centrales et la coupure de l’électricité ».

Le système électrique syrien s’appuie sur la fourniture de gaz et de fioul.

Certaines centrales électriques ont finalement été rebranchées et de l’électricité a été fournie à des infrastructures vitales, a ajouté le ministre, précisant qu’à l’aube, l’électricité revenait progressivement dans plusieurs provinces. SANA a publié des images d’un incendie nocturne qui a été causé par l’explosion du gazoduc.

Le ministre du Pétrole a déclaré que l’explosion sur le principal gazoduc alimentant le sud de la Syrie « pourrait avoir été causée par un acte terroriste », mais il n’a fourni aucun autre détail.

Mais il faut aussi rappeler que la reprise du processus du dialogue inter-syrien intervient aussi alors que Hassaké et sa région vivent les affres de la soif depuis que des djihadistes, appuyés par la Turquie, ont décidé de priver la province d’eau potable en représailles conte des coupures d’électricité décidées par Damas dans les zones contrôlées par les forces d’Ankara et leurs affidés.

Plus, des informations rapportées par l’agence Sana confirment la volonté US de conforter sa présence dans l’Est syrien. Preuve en est l’arrivée d’un contingent US supplémentaire fort d’une soixantaines de véhicules en provenance d’Irak. Une consolidation de la présence américaine à l’heure où une guérilla semble s’organiser dans la région par les tribus arabes contre les forces démocratiques kurdes FDS qui vivent grâce au soutien US. Et que pour la première fois, une confrontation directe entre armée syrienne et un convoi militaire américain a eu lieu dans la région.