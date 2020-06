Un autre crime policier met en ébullition Atlanta 

La maire d’Atlanta s’est exprimée les larmes aux yeux, gorge serrée, pour se dire « triste et furieuse » après la mort dans sa ville de Rayshard Brooks. « Ça n’aurait pas dû finir ainsi », a dit lundi Keisha Lance Bottoms, annonçant des réformes immédiates dans la police locale.

La scène a été filmée par les caméras embarquées de la police. On y voit ce père de famille noir contrôlé alors qu’il s’était endormi alcoolisé dans sa voiture sur le parking d’un fast-food. Tout se déroule calmement jusqu’à que ce que Rayshard Brooks tente de fuir en s’emparant du Taser d’un des policiers. L’agent, un homme blanc, ouvre alors le feu sur cet Afro-Américain de 27 ans et le tue de deux balles dans le dos.

C’est un « meurtre », a réagi lundi la maire d’Atlanta après avoir demandé samedi la démission de la cheffe de la police et du policier qui a tiré. « Nos agents doivent être des gardiens, pas des guerriers », a-t-elle dit en annonçant une réforme de cette police avec une meilleure formation aux techniques de désescalade et l’obligation pour les policiers de dénoncer leurs collègues en cas d’abus.

Il faut dire que Keisha Lance Bottoms joue gros, car son nom figure parmi ceux que Joe Biden pourrait choisir pour faire équipe face à Donald Trump en novembre. Le candidat démocrate a déjà promis de choisir une femme comme colistière, et en pleine vague antiraciste, beaucoup verraient bien une candidate noire comme K. L. Bottoms à ce poste.

Maire d’Atlanta depuis 2018, ancienne juge et fille d’un chanteur de soul, elle s’est fait remarquer en appelant au calme les émeutiers après la mort de G. Floyd. « Je suis une mère de quatre enfants noirs, leur avait-elle lancé. Si vous voulez changer l’Amérique, allez voter. » Trois semaines plus tard, sa ville est frappée par un drame similaire et sa gestion de la crise est particulièrement scrutée, car la maire Bottoms a un point faible : son manque d’expérience politique à l’échelle nationale.

Même Donald Trump a qualifié la mort de Rayshard Brooks de « très dérangeante ». Le président américain a annoncé à son tour qu’il dévoilera ce mardi une réforme de la police américaine.