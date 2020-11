Un chiffre d’affaires en repli chez Minière de Touissit

Dans le détail, et compte tenu du recul des cours des métaux de base notamment le plomb (-10%) et du repli de -11% des volumes écoulés à 17 567 tonnes consécutivement à la baisse de -7% de la production de concentrés suite aux contraintes de la mise en place du plan de continuité de l’activité et au report de la vente du lot de Zinc au T4 2020, le chiffre d’affaires ressort en régression de -18% à 309 MDH, en dépit de la bonne orientation des cours de l’Argent.

Sur le seul T3, les revenus ont enregistré un repli de -6% à 120 MDH tandis qu’en séquentiel, le CA a réalisé une progression de de +17,6%. Les dépenses d’investissements se sont, quant à elles, élevées à 86 MDH à fin septembre 2020, contre 44 MDH au 30/09/2019 alors que sur le seul T3, l’enveloppe d’investissement mobilisée a reculé de -78% en raison de l’arrêt provisoire de la construction du nouveau puits.

Au volet bilanciel, l’endettement net a baissé de -37% à 150 MDH consécutivement au remboursement des échéances du prêt de la BERD.