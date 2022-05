Un colloque sur l’Islam en Afrique : Déconstruire les extrémismes

Ahmed Khamlichi, directeur de Dar Al Hadith Al Hassania, a souligné l’importance de ce colloque dans une meilleure compréhension des fondamentaux de l’Islam, surtout en Afrique, appelant à tirer les enseignements nécessaires des réflexions qui seront exprimées lors de ce conclave.

Tout en notant que «l’islam en Afrique se distingue par certaines spécificités, nécessitant en conséquence des éclairages pour éliminer les résidus de croyances qui ont marqué sa propagation dans le continent», il a relevé que ce colloque international cherche à offrir une meilleure compréhension de l’islam et à s’attaquer aux hérésies et autres fatwas qui prêchent les dissensions et l’extrémisme.

Ce colloque international abordera plusieurs problématiques concernant les spécificités et les formes de la pratique religieuse en Afrique, l’adaptation de l’islam avec la réalité africaine dans toute sa diversité culturelle et religieuse ou encore la question de l’islam et des musulmans dans les sociétés laïques.

Animé par des oulémas, penseurs et académiciens nationaux et internationaux, le colloque s’attardera aussi sur l’attitude des musulmans africains face à la diversité des religions et des cultures, la corrélation entre la religiosité et les différents modes culturels en vogue en Afrique ou encore les réponses des études postcoloniales à toutes les problématiques posées sur ce registre.