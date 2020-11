Un consulat haïtien bientôt à Dakhla

Dans une lettre adressée à son homologue marocain, le chef de la diplomatie de Haïti a exprimé la volonté de son pays de «procéder à l’ouverture d’un Consulat Général qui se tiendra à Dakhla, au Sud du Royaume du Maroc», précise la même source.

«Ce pays des Caraïbes sera, ainsi, le premier pays non-arabe et non-africain à ouvrir un représentation diplomatique au Sahara marocain», ajoute le communiqué.

Haïti a, d’ailleurs, salué l’intervention des FAR à El Guerguerate. «La République d’Haïti a suivi avec attention la situation à Guergarate au sud du Maroc, et apporte son soutien au Royaume du Maroc et à son Intégrité territoriale», soulignait son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ce pays caribéen a retiré sa reconnaissance de la fantomatique RASD en 2013.