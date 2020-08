Un contrat-objectifs pour le football féminin: Trop beau pour être vrai !

Faouzi Lekjàa brille par deux choses depuis son élection en 2014 à la tête de la FRMF : une mégalomanie hors limite et des dépenses démentielles sans reddition des comptes.

Si aujourd’hui, il signe un contrat-objectifs pour promouvoir le Football féminin, c’est grâce au soutien financier de la FIFA ( https://fr.fifa.com/what-we-do/fifa-forward-programme/).

Le programme de la FIFA FORWARD 0.2 réserve à chaque fédération nationale de Football pas moins de 6 millions de dollars (2019-2020). Et bien sûr, la FIFA est exigeante là-dessus car outre la reddition des comptes, la signature d’un contrat-objectifs est indispensable pour avoir droit au concours financier de la FIFA.

Désormais, avec F. Lekjàa, on est face à un « tropisme footeux » qui va desservir sans conteste les autres sports surtout les plus compétitifs à l’échelle mondiale. En l’absence d’une stratégie de l’État, notamment en matière de détection et /ou de prospection, des milliers de jeunes vont, malgré elles, se reconvertir en footballeuses alors qu’elles pourraient être promises à un bel avenir dans d’autres sports. C’est ce que Saint-Exupéry appelle les « Mozart assassinés » !

Il faut dire que la footballisation outrancière du sport marocain qui souffre déjà d’une avalanche de problèmes structurels est pernicieuse. Une footballisation qui génère la sinistrose socio-sportive et économique et qui profite uniquement aux dirigeants rentiers !

Lors de cette cérémonie de signature du contrat-objectifs, F. Lekjàa a parlé un peu de tout, sauf du financement de la FIFA. Une manière pour laisser sous-entendre qu’il accorde un intérêt particulier au football féminin alors que c’est la FIFA qui exige des fédérations nationales membres de développer le football féminin. « Mieux vaut un péno bien tiré qu’un coït banal » écrivait Yves Bigot dans le sixième chapitre, consacré au Football féminin de son opus ‘’Football ‘’, publié en 1996.

Voici en digest le contenu du contrat-objectifs dont les signataires sont : le Président de la FRMF, la Présidente de la ligue professionnelle de Football et les présidents des ligues régionales. L’information est sacrée, le commentaire est libre.

Le contrat-objectifs comprend :

Le volet sportif :

Lancement d’un championnat professionnel (D1, D2) dès la saison prochaine.

Instaurer un championnat national U17 et des championnats régionaux des catégories de jeunes.

Volet financier :

Augmenter la subvention annuelle réservée aux clubs de football féminin (1.200.000 dirhams pour les clubs de D1 et 800.000 dirhams pour les clubs de D2) à condition qu’ils respectent les clauses du contrat.

Réserver 100.000 dirhams aux Ligues Régionales pour le développement du football féminin à condition de respecter des clauses du contrat.

Accompagner la gestion des clubs sur le plan administratif et financier par la DTN et la Direction Financière de la FRMF.



Volet technique :