Un convoi US attaqué en Syrie 

Une explosion s’est produite vendredi 3 juillet dans le gouvernorat syrien de Deir ez-Zor, dans l’est du pays, au moment du passage d’un convoi de l’armée américaine, a annoncé l’agence d’information Sana citant des sources locales.

Selon l’agence, les faits se sont produits près de la ville d’Al-Sabha.Les autorités syriennes ont déclaré à maintes reprises que les États-Unis violaient la souveraineté syrienne en maintenant une présence militaire en Syrie afin de s’emparer des ressources naturelles de ce pays.Pour l’instant, il n’y pas d’informations sur d’éventuels blessés ou morts. Les États-Unis n’ont pas encore confirmé les informations sur l’explosion.

Les forces armées US continuent de contrôler des territoires dans le nord-est de la Syrie en coopération avec les unités arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS). La plupart des militaires américains se trouvent près des champs pétroliers et gaziers dans les gouvernorats d’Hassaké et de Deir-ez-Zor.

En parallèle, la chaîne russe RT a rapporté mercredi qu’un énorme convoi de l’armée syrienne et des forces russes a pénétré dans la ville de « Aïn Issa », située au nord de la province de Raqqa.

Cette ville est un centre de déploiement de l’armée syrienne dans la région. Les milices kurdes des Forces démocratiques syrienne (FDS) y sont également déployées.

Cette région constitue la ligne de démarcation avec les milices syriennes affiliées à la Turquie dans la région. Selon RT, un convoi de chars appartenant à l’armée syrienne est sortie de Aïn Issa et s’est installé sur cette ligne de démarcation.