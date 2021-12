Un convoi US ciblé en Syrie : Deux camions détruits à Hassaké

Selon des sources locales citées par Sana, deux camions transportant du matériel logistique pour soutenir les bases US ont été incendiés après la déflagration d’un engin explosif près du passage illégal de Semalka dans la région de Malikiyah, frontalière avec le Kurdistan irakien.

Les sources ont souligné ne pas savoir s’il y avait eu des victimes parmi les soldats des forces d’occupation en raison du cordon de sécurité imposé dans la zone de l’opération.

Le 23 du mois de novembre, plusieurs grenades propulsées par fusée ont visé une base occupée par les troupes américaines à l’aéroport de Kharab al-Jir, dans la province de Hassaké.

La base de Kharab al-Jir est la deuxième base illégale de l’occupation américaine en Syrie. Installée en 2015 après la confiscation de vastes zones agricoles du village, elle comprend une piste pour l’atterrissage des hélicoptères et des avions de guerre.

Le 7 du mois dernier, les forces US avaient retiré un convoi de 270 véhicules de cette base et se sont dirigées vers le nord de l’Irak en traversant le passage d’Al-Walid. Ce retrait est l’une des opérations majeures effectuée par l’occupation américaine ces dernières années.

La voie d’Amman

Sur un autre plan, le ministère syrien de l’Économie et du Commerce extérieur et le ministère jordanien de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement ont annoncé la réouverture de la zone franche conjointe syro-jordanienne et le début des affaires et des activités commerciales et économiques à compter du premier jour de septembre 2021.

Dans une déclaration conjointe, les deux parties ont indiqué que la réouverture de la zone vise à stimuler le commerce, attirer les investissements et activer le secteur des services, créant ainsi des opportunités d’emploi et contribuant à soutenir le processus de développement économique et social des deux pays.

Le communiqué a souligné que la réouverture de la zone libre conjointe syro-jordanienne avait eu lieu après avoir rempli les conditions requises pour sa réhabilitation, l’avoir remise au travail et s’être assurée qu’elle était prête à recevoir des investissements des deux parties et des pays amis.

Il a expliqué que la création de la zone franche a été réalisée conformément à un accord de coopération économique et de la réglementation des échanges commerciaux entre les deux pays, pour être l’un des piliers de l’action économique arabe commune.

Il y a quelques jours, une source syrienne au point de passage de Nassib avec la Jordanie révélait au journal syrien, Al-Watan, que des revenus de 84 milliards de livres avaient été réalisés depuis le début de l’année 2021, y compris les droits de douane sur les marchandises et les amendes financières, pour régler les violations et les problèmes qui sont organisés. Et de souligner que « le mouvement de fret enregistre une amélioration par rapport à la même période l’année dernière », estimant que le nombre de camions traversant le poste frontière de Nassib avec la Jordanie est d’environ 200 camions par jour dans les deux sens (départ et entrée).