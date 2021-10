Un député mortellement poignardé dans l’Essex : Un acte terroriste, selon les services britanniques

Le député conservateur D. Amess, 69 ans, a été mortellement poignardé ce 15 octobre alors qu’il tenait une permanence parlementaire dans une église de sa circonscription à Leigh-on-Sea, à l’Est de Londres. Les services de secours ont tenté en vain de sauver sa vie.

Sur Twitter, la police locale a annoncé l’arrestation d’un homme, précisant qu’elle ne recherchait «personne d’autre». Il s’agirait d’un homme âgé de 25 ans. Un couteau a été retrouvé sur place.

L’enquête a été confiée aux services antiterroristes, a annoncé plus tard la police. «L’enquête en est à ses débuts et est dirigée par des officiers de la direction antiterroriste», a déclaré le chef de la police locale Ben-Julian Harrington au cours d’un point de presse.

Avant l’annonce de son décès, les réactions politiques ont immédiatement afflué dans un pays marqué par l’assassinat en pleine rue en 2016 de la députée pro-UE Jo Cox une semaine avant le référendum sur le Brexit par un sympathisant néo-nazi. Boris Johnson exprime son «choc» et sa «tristesse».

«Nouvelle horrible et profondément choquante», a tweeté le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer, adressant ses pensées au député, ses proches et ses collaborateurs.

Le secrétaire d’Etat à l’Education, Nadhim Zahawi a également réagi : «Sir David est un fonctionnaire engagé ainsi qu’un proche collègue et ami. Mes pensées et mes prières sont avec lui et sa famille en ces moments difficiles.»