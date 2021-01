Un dernier cadeau de D. Trump pour Israël

Des responsables américains ont affirmé sous couvert d’anonymat au Wall Street Journal (WSJ) que D, Trump avait ordonné au Pentagone d’élargir la base du Commandement central des États-Unis pour le Moyen-Orient (CENTCOM) afin d’intégrer Israël pour faire face à l’Iran avec les pays arabes alliés de la région.

«Le Président Trump a ordonné à l’état-major du CENTCOM pour le Moyen-Orient d’élargir sa base pour inclure Israël dans une réorganisation de dernière minute de la structure de défense américaine que les groupes pro-israéliens préconisent depuis longtemps afin d’encourager la coopération avec les États-Unis [et les pays arabes, ndlr] contre l’Iran», rapporte le WSJ.

Le média ajoute que ce «réaménagement signifie qu’à l’avenir le CENTCOM supervisera la politique militaire américaine dans la région impliquant à la fois Israël et les nations arabes alliées».

Le journal US rappelle que le CENTCOM a été créé en raison de l’acrimonie entre Israël et certains pays arabes alliés du Pentagone au Moyen-Orient. En effet, la politique de sécurité américaine envers Israël «a longtemps été attribuée à son commandement européen», explique le média . «Cet arrangement a permis aux États-Unis de mener leur politique envers les États arabes sans avoir à associer Israël qui à l’époque était considéré comme un ennemi dans le monde arabe».

«Des groupes de pressions pro-israéliens ont intensifié leurs efforts pour que le commandement central assume la responsabilité des opérations militaires et de planification impliquant Israël afin de favoriser une plus grande coopération avec ses voisins arabes», après la multiplication des accords de normalisation avec l’entité sioniste de plusieurs pays arabes, Emirats arabes unis, Bahreïn, Soudan et Maroc notamment.