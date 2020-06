Un dimanche de la colère dans plusieurs pays européens 

Les manifestations contre le racisme et les violences policières se poursuivent dans le monde entier après la mort de G. Floyd cet homme noir tué par un policier blanc lors de son arrestation à Minneapolis. Et elles s’amplifient. Bravant l’interdiction des autorités, des milliers de Britanniques ont manifesté dimanche à Londres, pour la deuxième journée consécutive, mais aussi dans d’autres villes du Royaume-Uni, notamment à Bristol. Dans cette ville du Sud-Ouest de l’Angleterre au passé esclavagiste, une statue du négrier Edward Colston a été déboulonnée puis piétinée par les manifestants une fois tombée au sol, selon des images de la BBC, avant dëtre jetée dans une rivière.

Une autre statue a été prise pour cible dimanche, devant le Parlement à Londres, celle de l’ancien Premier ministre conservateur Winston Churchill et héros de la Deuxième Guerre mondiale : l’inscription « était un raciste » a été apposée sos son nom sur le socle. Ce rassemblement dans le centre de la capitale s’est soldé par des incidents avec la police en début de soirée, après avoir débuté pacifiquement en début d’après-midi devant l’ambassade des Etats-Unis.

Des actes de vandalisme ont également été commis dimanche soir après un rassemblement de Bruxelles, en Belgique, à la fin d’un rassemblement contre le racisme et les violences policières auquel ont participé près de 10 000 personnes, a annoncé le maire Philippe Close.

« Après le rassemblement, des fauteurs de troubles et des délinquants ont délibérément provoqué les forces de l’ordre et dégradé le mobilier urbain. Ils s’en sont ensuite pris à des magasins pour les dévaliser comme de vulgaires voleurs », a-t-il déploré. Quelque 150 personnes ont été interpellées, a précisé Philippe Close. « J’espère que les images caméras nous permettront encore d’en arrêter d’autres. Je souhaite aussi que la justice puisse les condamner sévèrement », a-t-il poursuivi.

Les incidents et les affrontements avec la police se sont produits dans une rue commerçante de Matonge, le plus important quartier commerçant et associatif africain, à quelques encablures du Palais de Justice. Plusieurs personnes ont été blessées au cours des échauffourées.

Philippe Close avait décidé de tolérer un rassemblement du mouvement « Black Lives Matter » contre l’avis de la Première ministre Sophie Wilmes, pour un hommage à l’Américain assassiné à Minneapolis. Tout en reconnaissant que « la cause est juste », S. Wilmes s’était opposée à un rassemblement par crainte que les consignes de sécurité imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne soient pas respectées.

« Nous n’avons rien à voir avec ces actions », a déclaré Taiyno Cherubin, membre du comité d’organisation du rassemblement. « Nous avions un message de paix, notre rassemblement était pacifique », a-t-il insisté. Une centaine de casseurs ont été impliqués dans ces actions, selon les indications obtenues de source policière. « Certains commerces ont subi d’importants dégâts », a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles, Ilse Van de Keere. Le maire de Bruxelles a annoncé son intention d’indemniser les commerçants.