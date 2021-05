Un don de la BAD de 1 M$ pour préparer la relance au Maroc

Ce nouvel appui, qui intervient dans le contexte de crise liée au Covid-19, a pour principal objectif de soutenir l’amélioration de l’environnement des affaires afin de consolider la résilience du Royaume face à la pandémie et de promouvoir la relance de son économie. « Maintenir en ces temps de crise l’élan des réformes qui améliorent le climat des affaires est une priorité pour protéger l’entreprenariat et préserver la croissance des entreprises », a déclaré Mohamed El Azizi, Directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, cité dans le communiqué de la BAD.

Ce partenariat, a-t-il soutenu, est d’autant plus important qu’il intervient à un moment où le Maroc mobilise l’ensemble de ses forces vives pour réussir une sortie de crise par le haut. Ledit partenariat contribuera ainsi à accélérer la mise en œuvre des mesures d’amélioration de l’environnement des affaires au Maroc.

Il permettra, plus généralement, d’appuyer l’agenda des réformes prioritaires dans les domaines économiques et sociaux, de soutenir sa déclinaison sectorielle et d’en renforcer les mécanismes de suivi grâce à une série d’ateliers thématiques qui favoriseront le partage d’expérience et des bonnes pratiques. Pour rappel, la BAD a soutenu le Maroc dans sa riposte à la crise sanitaire en apportant plus de 380 millions d’euros à travers le Programme d’appui à la réponse au Covid-19 (PARC-19) et le financement additionnel du Programme d’appui à l’amélioration de la protection sociale (PAAPS-FA Covid-19).