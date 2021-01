Un élan de solidarité avec M. Monjib se précise

Dans le sillage du communiqué publié le 7 octobre dernier au sujet de l’enquête à ce sujet, visant M. Monjib et des membres de sa famille, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat annonce que l’historien a été déféré devant le parquet, le 29 décembre 2020, après achèvement des procédures d’enquête préliminaire.

Dans un communiqué, le procureur du roi précise que M. Monjib a été déféré devant le juge d’instruction près la même juridiction, qui a décidé après l’interrogatoire préliminaire sa mise en détention préventive pour poursuivre les investigations. Le juge d’instruction a également ordonné la comparution de l’une des proches de l’académicien poursuivi.

En attendant de voir clair dans cette obscure affaire, un élan de solidarité avec le militant et historien se déclare avec la réaction du Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Cette ONG basée à New York a appelé, mardi, à la «libération immédiate» de M. Monjib. Elle a invité les autorités marocaines, via un communiqué, à «mettre fin à leur détention et à leur surveillance des journalistes».

«Le gouvernement marocain semble miser sur le fait que le monde ne remarque pas son harcèlement continu des journalistes pendant une semaine de vacances», a déclaré Justin Shilad, chercheur principal du CPJ pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

L’ONG signale, par ailleurs, avoir adressé un message au gouvernement marocain, ainsi qu’un courrier électronique de la Direction générale de la sûreté nationale, demandant les commentaires d’un porte-parole du gouvernement sur cette arrestation, mais n’a pas reçu de réponse. Comme elle précise que le juge d’instruction chargé de l’affaire a ordonné le transfert de l’historien et contributeur à Al Qods Al Arabi et d’autres médias, en prison pendant que les autorités enquêtent sur lui pour blanchiment d’argent. Dans son communiqué, ledit Comité avoue ne pas être «en mesure de déterminer si Monjib a été officiellement inculpé. Le CPJ n’a pas été en mesure de déterminer non plus si ses écrits récents ont pu attirer l’attention des autorités, bien que le journaliste ait été victime de harcèlement dans le passé».

Ce dossier a tous les ingrédients pour devenir brûlant.