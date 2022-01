Un émissaire du CCG à Beyrouth : Une normalisation sous conditions…

Le responsable koweitien a eu un entretien avec le Premier ministre, Nagib Mikati, durant lequel, il a affirmé que sa visite à Beyrouth « s’inscrit dans le cadre d’efforts internationaux pour un rétablissement des relations avec le Liban ». Pour lui, « il y a une volonté mutuelle de revoir le Liban retrouver sa gloire à travers la non ingérence dans les affaires du Golfe » soulignant « les pays du Conseil de coopération du Golfe sympathisent avec le peuple libanais ». Et de poursuivre que « la décision du Koweït est coordonnée avec les États arabes du Golfe ».

N. Mikati a salué « le soutien constant » du Koweït au Liban. « Les Libanais n’oublieront jamais que le Koweït se tient à leurs côtés, surtout après l’explosion au port de Beyrouth. Nous espérons que les relations entre le Liban et les pays du Conseil de coopération du Golfe retrouveront leur solidité ».

Il y a lieu de noter que l’émissaire du CCG a eu également des entretiens avec Michel Aoun, Président libanais. Il l’aurait affranchi des attentes des monarchies du Golfe pour dépasser la crise qui s’est installée entre les deux parties depuis l’arrestation du chef du gouvernement Hariri en Arabie saoudite sous les ordres du Prince héritier Mohamed Bin Salmane, dit « MBS ». Saad Hariri qui a pu rejoindre le Liban et qui reste à la tête de la communauté sunnite a depuis été lâchée par Riyad au profit de Samir Geagea, « leader » des Forces libanaises.

Pour nombre d’observateurs avertis, la tension entre les monarchies du Golfe et le Liban est apparue à la surface depuis 2006, date à laquelle Israël a été défait par le Hezbollah. Et ce n’est donc pas un hasard si les pays du CCG exigent, entre autres choses, le désarmement du Hezbollah pour que la normalisation avec Beyrouth soit effective. Une condition pour l’heure intenable…