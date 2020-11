Un Hariri cache un autre pro-israélien au Liban

Cet entretien publié lundi 9 novembre par le site américain Axios a permis a Bahaa Hariri de se faire l’écho des États du Golfe, qui ont récemment normalisé leurs liens avec l’entité sioniste.

« Nous avons des problèmes entre nous et les Israéliens, et nous devons les résoudre, mais en fin de compte, nous devons avoir la paix. Je veux que mes enfants vivent dans la paix », a dit B. Hariri, connu pour sa loyauté envers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il a également salué les négociations indirectes en cours entre Israël et le Liban concernant les frontières maritimes, qualifiant les pourparlers de « pas positif » pour Beyrouth.

Dans le même entretien, il a averti que le Hezbollah ne devait pas être autorisé à tirer profit de ces négociations. B Hariri, en désaccord avec son frère Saad, a en outre estimé que son frère ne devrait pas former un gouvernement incluant le Hezbollah. Car une telle décision «entraverait le soutien régional et international» au Liban qui essaie de sortir de sa crise économique et crise politique. «Pour moi, il est clair que quiconque forme un gouvernement contrôlé par le Hezbollah ne fait pas la bonne chose», a dit Bahaa dans cet entretien. « Former un gouvernement avec le Hezbollah est une grosse erreur», a-t-il martelé.

Pour rappel, le 4e cycle des négociations indirectes sur la démarcation des frontières maritimes entre les parties libanaise et israélienne a démarré, mercredi 11 novembre, dans un centre de la FINUL à Ras al-Naqoura, sous les auspices de l’ONU et avec la médiation des États-Unis. Les négociations sont accompagnées des mesures de sécurité strictes. L’armée et la FINUL ont fait circuler des patrouilles à Naqoura, ainsi que des patrouilles en mer de la FINUL en face de Naqoura.

La délégation libanaise a présenté à la table des négociations des documents et cartes prouvant les droits du Liban. Les premier et deuxième cycles de négociations ont eu lieu le 14 octobre, et les 28 et 29 octobre. Les pourparlers portaient sur une zone maritime contestée de 860 kilomètres carrés, selon une carte enregistrée auprès des Nations unies en 2011.

Mais le Liban revendique une zone supplémentaire de 1.430 kilomètres plus au sud, qui s’étend dans une partie du champ gazier de Karish que l’entité sioniste a confié à la société grecque Energean pour l’exploration.

« Aujourd’hui nous sommes entrés dans une phase de guerre de cartes », a déclaré à l’AFP l’experte libanaise Laury Haytayan. Une source israélienne proche des pourparlers a déclaré que l’entité sioniste avait également exigé une frontière maritime plus au nord.