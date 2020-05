Jorge Armenta, journaliste sous protection, abattu au Mexique

Jorge Armenta, directeur du média en ligne Medio Obson, avait reçu des menaces et bénéficiait d’un programme de protection pour les personnes menacées, défenseurs des droits de l’Homme et journalistes, a indiqué à l’AFP la représentante au Mexique de Reporters dans Frontières, Balbina Flores. Une protection qui semble bien éphémère puisque J. Armenta a été abattu.

Selon cette ONG, trois journalistes ont été assassinés depuis janvier dans ce pays, un des plus violents de la planète. En avril, un journaliste porté disparu avait été retrouvé mort à Acapulco (sud-ouest), et fin mars, une journaliste avait été abattue dans l’Etat de Veracruz (est). Maria Helena Ferral avait préalablement dénoncé de multiples menaces de mort et d’agressions de la part de responsables politiques locaux.

Le Mexique est l’un des pays les plus dangereux de la planète pour les journalistes. L’organisation dénonce souvent les pressions et menaces dont les journalistes sont victimes dans leur travail quotidien. Plus d’une centaine d’entre eux ont été assassinés depuis 2000, dont 10 en 2019, toujours selon Reporters sans Frontières. Et la plupart de ces assassinats restent impunis, dénonce B. Flores.

Vendredi 15 mai, l’ONG avait dénoncé des « négligences » et des « retards » dans le processus judiciaire autour de l’assassinat en 2017 de Javier Valdez, journaliste mexicain et collaborateur de l’AFP, connu pour ses enquêtes sur le trafic de drogue.

Plus de 90% des crimes perpétrés contre les journalistes n’ont jamais été résolus au Mexique. Selon Balbina Flores, représentante de RSF sur place, « les plus visés sont ceux qui traitent de sujets qui touchent à la police, à la politique et à la corruption. Nous savons clairement d’où ça vient : en général, les responsables sont des fonctionnaires publics, parfois en lien avec le crime organisé. »