Un kit de dépistage marocain en voie de commercialisation

En mai dernier, elle a obtenu les validations nationale et internationale de son kit diagnostic. Ce dernier a déjà reçu une première commande de 100 000 unités du ministère de la Santé, indique jeudi un communiqué de la Fondation MAScIR.

Le défi majeur de MOLDIAG a été de lancer urgemment son unité de production industrielle. A cet effet, elle a accéléré son équipement en matériels et en instrumentations nécessaires pour une production à grande échelle. Le 30 juin, elle a achevé, à titre d’essai, la production en laboratoire de 10 000 tests de diagnostic, livrés aux autorités publiques.

Avec le certificat d’enregistrement du produit, délivré par le ministère de la Santé le 21 juillet, MOLDIAG va désormais produire et commercialiser son kit, avec une capacité de production de 1 million de tests de diagnostic par mois.

Le test a, par ailleurs, obtenu la validation de laboratoires agréés nationaux et étrangers, notamment des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale ainsi que de l’Institut Pasteur de Paris, le plaçant ainsi au même niveau que les tests utilisés à l’échelle internationale, précise le communiqué.

Quant à la disponibilité sur le marché du Kit MAScIR du Sars-CoV2/Covid-19, des discussions sont en cours avec de potentiels distributeurs locaux.

MAScIR est une fondation marocaine, créée en 2007, et qui a pour objet de promouvoir et de développer au Maroc des pôles de recherche et développement répondant aux besoins du pays en technologies avancées, notamment dans le secteur de la biologie médicale.