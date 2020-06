Un message du Président algérien à SM le Roi 

«Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai appris avec un immense soulagement et assurance la nouvelle du déroulement avec succès de votre opération chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion, que remercier Dieu, Tout Puissant, de Sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement et de vous préserver de tout mal», a écrit le Président Tebboune, dans son message relayé par l’APS.

«Je vous prie, votre Majesté, d’agréer mes vœux sincères de santé et l’expression de mes sentiments de considération et d’estime», conclut le Président de l’Algérie.

Ce message prend une forme plus «personnelle» que «politico-diplomatique». Ni le Maroc, ni son peuple, n’ayant été à aucun moment évoqués dans ce message d’empathie des plus lapidaires.

Cela s’explique à l’aune des tensions entre les deux pays voisins, mais si lointains l’un de l’autre, lesquelles tensions ont plombé ces derniers jours le climat entre Alger et Rabat, des suites de l’affaire du consul marocain d’Oran rappelé entre-temps. On prête au diplomate d’avoir qualifié l’Algérie de «pays ennemi» dans un enregistrement qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Pas plus tard que la semaine dernière, le porte-parole de la présidence algérienne a imputé le départ du consul, assimilé à un «officier des renseignements marocains», à une «demande de l’Algérie». Sortie qui a suscité la colère du Maroc qui a qualifié les allégations du responsable algérien de «ridicules».

On signale aussi, mais il s’agit-là d’une information non vérifiée, que le Maroc avait, dans la foulée, convoqué, en catimini, l’ambassadeur de l’Algérie, Abdelhamid Abdaoui, en poste à Rabat depuis septembre 2019.