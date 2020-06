Un mouvement de «chaises musicales» au sein de l’armée mauritanienne

Le remaniement subi par l’armée mauritanienne est d’ampleur ! Même si cette grande opération prend les formes sibyllines d’un simple jeu de chaises musicales qui confine à dire qu’aucune rupture avec le système en place n’a été consommée. Des analystes soulignent qu’avec ces nominations, le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani tourne définitivement la page Ould Abdel Aziz en plaçant, au bout de dix mois après son accès au pouvoir, ses proches aux postes clés. Alors que d’autres y voient la volonté du chef de l’État mauritanien de réaffirmer «l’équidistance» de Nouakchott vis-à-vis de Rabat et d’Alger dans le jeu régional. Notamment en éloignant le général de division Ould Mohamed Lemine de l’état-major général qu’il chapeautait jusque-là au profit de Mohamed ould Meguete, autre général qui officiait à la tête de la direction de la Sûreté nationale.

Le nouveau chef d’état-major général des armées qui plus est reste le général le plus gradé de l’armée, avec une longue expérience, est un choix logique. Il remplace le général Ould Mohamed Lemine qui prend, lui, la tête de la Garde nationale. Ce départ prend les formes d’une rétrogradation qui ne dit pas son nom quand bien même plusieurs sources mettraient en cause ses compétences.

Quant aux chef d’état-major de la Marine, le Contre-Amiral Isselkou Cheikh El Wely, il a été nommé Chef d’Etat-major particulier du Président de la République.

Par ailleurs, un nouveau corps d’armée a été créé à cette occasion. Il s’agit des « forces spéciales » qui regroupent notamment la garde présidentielle et les unités antiterroristes, dont le commandement a été confié au général de Brigade Mohamed Ould Cheikh Ould Beyda. Diplômé de Saint-Cyr, cet officier supérieur qui pris part aux grandes opérations contre les djihadistes est aussi habitué à travailler à l’international. Jusqu’à sa nomination, il remplissait les fonctions d’attaché militaire à Bruxelles et représentant de la Mauritanie à l’Otan.

Les autres nominations concernent le Général de Brigade Ahmed Ould Abdel Wedoud Ould M’Bareck qui hérite du poste d’Inspecteur Général des Forces Armées et de Sécurité, le Général de Division Misgharou Ould Sidi promu Directeur général de la Sureté nationale, le Général de Brigade Moctar Ould Bella Ould Chaabane promu Chef d’Etat-major Général adjoint des Armées, le Général Habiboulah confirmé Directeur de du Groupement Général de la Sécurité Routière, le Général de Brigade Mohamed El Moctar Ould Cheikh Ould Menn, Chef d’État-major de l’Armée de terre, et le Contre-amiral Mohamed Ould Cheikhna ould taleb Moustaph, Chef d’État-major de la Marine nationale. Le seul corps armé qui a été épargné est celui de la Gendarmerie.