Un navire israélien endommagé au large d’al-Fajirat: Téhéran riposte à Tel-Aviv 

Le navire israélien a été visé par un missile, à proximité des côtes émiraties, ont rapporté des agences de presse. Baptisé Hyperion Ray, ce transporteur de voitures appartient à la société israélienne PCC, signale le site israélien i24. Il se trouvait en face de l’ile émiratie al-Fajirat où il était arrivé en provenance d’un port du Koweït.

Selon la télévision israélienne Channel 12, le navire a été touché d’un missile tiré de loin, à partir d’un navire ou d’un drone.

« Il n’y a pas eu de blessés à bord du navire mais les dommages occasionnés l’ont contraint à entrer dans le port pour y effectuer les examens nécessaires pour détecter les réparations qu’il faut faire pour qu’il prenne le large », a précisé la télévision, rapporte le site de la chaîne de télévision libanaise d’information al-Mayadeen tv. Selon Channel 12, Israël accuse l’Iran d’être derrière le tir.

« Dans l’institution sécuritaire, ils effectuent les évaluations de la situation afin de se préparer à ce qui devrait se passer plus tard parce qu’ils savent que l’incident a commencé et n’est pas prêt de finir ; on pourrait voir d’autres actes de ciblage iraniens et pas seulement en mer mais dans d’autres endroits », a ajouté la télévision israélienne. Relevant une forte mobilisation en mer et sur les frontières israéliennes dans le cadre des efforts destinés à comprendre s’il s’agit du premier mot ou des débuts des tentatives de riposte iranienne. « L’Iran mène sa bataille en public et directement, personne ne sait vers où cela pourrait aboutir… quoiqu’il a visé le navire, l’Iran n’a pas encore dit son dernier mot sur les opérations qu’il planifie… L’Iran a menacé et exécuté ses menaces », a conclu Channel 12 .

Quant à la seconde attaque anti israélienne, elle a visé un centre d’informations du Mossad situé dans le nord de l’Irak dans la région du Kurdistan. Il y aurait eu des tués parmi les éléments israéliens, a indiqué la chaîne de télévision iranienne arabophone al-Alam.

Selon le média russe RT, le site INTEL Sky, spécialisé dans la surveillance des mouvements aériens et des dossiers militaires sécuritaires a détecté l’attaque contre le centre du Mossad, indiquant que des photos de l’opération seront diffusées ultérieurement.

En moins d’une semaine, il y a eu deux attaques anti iraniennes qui ont été attribuées à l’entité sioniste : une attaque contre le navire iranien Saviz dans le large d’Erythrée perpétrée le 8 avril et une attaque contre le réacteur nucléaire Natanz le dimanche 11 avril qui a provoqué une panne d’électricité dans le site.