Un nouveau contrat programme pour relancer le tourisme

Pour faire face à cette crise inédite, l’ensemble des acteurs publics et privés ont conjugué leurs efforts afin d’élaborer un contrat-programme qui comprend un ensemble de mesures d’accompagnement en faveur de ce secteur clé de l’économie nationale, ambitionne de donner une impulsion forte au secteur et d’insuffler une nouvelle dynamique pour accompagner sa relance, sa transformation et la diversification de sa chaîne de valeur.

Tout cela doit se faire à travers trois objectifs majeurs à savoir Préserver le tissu économique et l’emploi ; Accélérer la phase de redémarrage ; Et Poser les bases d’une transformation durable du secteur. Le contrat programme, qui couvre la période 2020-2022, comprend 21 mesures qui permettront au secteur de Préserver le tissu économique ; Maintenir les emplois et les revenus des employés ; Garantir l’accès à la couverture sociale pour l’ensemble des acteurs du secteur ; Réduire le poids de l’informel ; Soutenir économiquement et financièrement le secteur pour la relance ; Stimuler l’investissement et la transformation de l’outil de production ; Renforcer la résilience et faciliter la reprise d’activité ; Poser les bases d’une transformation durable du tourisme au Maroc.

Ce contrat programme vise à contractualiser les engagements réciproques du secteur public et du secteur privé. Il a dans ce sens été conclu entre l’Etat, représenté par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale et le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, et le secteur privé, représenté par le président du GPBM et le président de la Confédération Nationale du Tourisme.