Un océan pourrait séparer l’Afrique en deux…

Des chercheurs ont pu observer par des images satellites l’écartement progressif (à raison de 7 millimètres par an) d’un gouffre de 56 kilomètres de long, soudainement déclenché en 2005 à la suite de l’éruption du volcan Dabbahu.

A terme, un océan s’y formera, affirment-ils, incluant la Mer Rouge et le Golfe d’Aden, et séparant le continent africain en deux sur un axe sud-sud-ouest. La plaque arabique s’écarte de l’Afrique chaque année de 2,54 centimètres, et les deux autres s’éloignent d’environ 0,5 cm par an.

« Une partie de l’Afrique de l’Est finira par former son propre petit continent à part entière », décrit Ken MacDonald, l’un des chercheurs auteur des estimations, et professeur à l’université Santa Barbara de Californie. Cependant, au rythme auquel le rift se divise, il faudra des dizaines de millions d’années pour qu’un océan se forme finalement.