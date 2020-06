Un partenariat pour optimiser la protection de l’enfance

Dans un communiqué de presse on rapporte, qu’en ‘’vertu de cette convention signée entre les deux parties, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, s’engage à contribuer aux travaux de réaménagement, de construction et d’équipement des centres d’accueil relevant de la Ligue, notamment en matériel technique et sportif nécessaires et au budget de fonctionnement de ces centres, ainsi qu’à la formation et à l’encadrement des éducateurs et éducatrices exerçant au sein de ces structures.’’

Et d’ajouter que ‘’pour sa part, la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, s’engage à assurer la prise en charge progressive des enfants en situation difficile, pensionnaires des centres de Sauvegarde de l’Enfance, relevant du Département de la Jeunesse et des Sports en fonction de la capacité d’accueil disponible, et à contribuer aux programmes de sensibilisation et d’éducation relatifs aux questions de l’enfance et de la jeunesse, notamment en ce qui concerne la Kafala, les droits de l’enfant et sa protection contre l’abandon, l’exclusion et la marginalisation.’’

Le communiqué de la LMPE rappelle in fine qu’avant l’échange des conventions signées par les deux parties, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la délégation qui l’accompagne, ont effectué une visite aux différents bâtiments et pavillons du Centre Lalla Meriem, où les responsables de cet établissement leur ont donné les explications sur le processus d’accueil et de prise en charge des pensionnaires, ainsi que sur les différentes prestations fournies à tous les bénéficiaires, sous l’encadrement et la supervision du personnel de la Ligue, spécialisé dans le domaine de la protection de l’enfance.