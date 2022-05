Un partisan de Daech dans les filets : Le coup de pouce du FBI

L’identification du suspect et de ses projets a été réalisée sur la base de recherches techniques et d’enquêtes conjointes avec le Bureau fédéral d’enquête (FBI) américain.

Un communiqué du Bureau indique que les membres des forces spéciales de la Direction générale de la surveillance du territoire ont procédé à l’intervention qui a permis l’arrestation de l’individu, avec la coordination et la supervision sur le terrain d’officiers de police judiciaire.

Les informations préliminaires de l’enquête indiquent que la personne arrêtée gérait et dirigeait un groupe fermé sur un des réseaux sociaux, adoptant des objectifs et des projets extrémistes, note le BCIJ, précisant que ce groupe vise à recruter des personnes imprégnées de l’idéologie takfiriste dans le but de mener des opérations terroristes contre des intérêts et des personnalités marocaines et étrangères sur le territoire national.

Les recherches et enquêtes, poursuit la même source, montrent également que le suspect était en contact avec l’émir présumé de la cellule terroriste démantelée le 25 mars 2021 à Oujda et qu’il comptait sur sa haute formation technique dans le domaine de l’ingénierie pour porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et pirater les informations de certaines cibles vitales, dans le but d’obtenir des ressources financières pour le soutien logistique de ses projets.

L’extrémiste arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la BCIJ sous la tutelle du parquet chargé des affaires terroristes, afin de détecter toutes les activités qui lui sont attribuées, et de surveiller ses liens éventuels avec des organisations terroristes situées à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, ainsi que d’identifier toutes les caractéristiques du projet terroriste qu’il préparait.

« El Conejo » transféré au Maroc

Dans le même chapitre, il y a lieu de signaler que l’Espagne a remis, jeudi, un membre de la cellule auteure des attentats terroristes du 11 mars 2004 à Madrid, aux autorités marocaines. La justice ibérique avait condamné le Marocain Rachid Aglif, en octobre 2007, à 18 ans de prison, rapporte l’agence EFE.

Immédiatement après avoir purgé sa peine, R. Aglif, alias « El Conejo » (le lapin) a quitté Madrid, à bord d’un avion privé et accompagné d’agents espagnols, vers l’aéroport Mohammed V de Casablanca, révèlent des sources sécuritaires marocaines à l’agence de presse ibérique.

Le Marocain transféré est considéré comme le lieutenant du kamikaze Jamal Ahmidan, alias «El Chino», un autre Marocain. R. Aglif a été reconnu coupable d’avoir participé aux réunions qu’il a tenues avec le mineur José Emilio Suárez Trashorras pour obtenir les explosifs nécessaires à la commission des attaques du 11 mars 2004.

En 2017, les autorités de Madrid avaient d’ailleurs remis au Maroc Sael El Harrak et Fouad El Morabit Amghar, deux autres personnes impliquées dans les attentats terroristes.