Un premier accord conclu entre RAM et UMT

Dans son dernier Flash info, l’UMT-RAM/FNTA a fait savoir qu’elle a tenu une seconde réunion avec le Top management de Royal Air Maroc, mercredi 8 juillet 2020, invitée en cela à prendre acte de l’offre améliorée à une sortie de crise par rapport à celle proposée lors de la première rencontre.

’UMT-RAM/FNTA a indiqué dans son Flash qu’elle demeurait sur ses positions à savoir son opposition stricte à tout licenciement économique, départ forcé ou ciblé pour l’ensemble du personnel. Cependant et relativement au plan de départ volontaire proposé par le Top Management, lors de la dernière réunion qu’il avait tenu avec les représentants du personnels et syndicaux et auquel le syndicat avait sollicité des améliorations pour permettre aux éventuels intéressés, de le faire dans des conditions préservant leur droits sociaux et pouvoir d’achat, les représentants syndicaux précisent.

« En réponse à nos doléances, le TOP Management nous a rassuré sur le caractère volontaire des départs et qu’aucune pression ne sera exercée sur le salarié pour ce faire. L’offre a été négociée énergiquement, point par point, avec le TOP Management. Ainsi, nos négociations ont abouti à l’amélioration des conditions, initialement proposées qui se résument comme suit et dont les modalités seront détaillées par la compagnie au personnel intéressé » écrit le syndicat qui fait également état de ces améliorations :

Extension de l’offre aux salariés âgés de 56 ans et plus au lieu de 57 ans ; Versement au salarié volontaire d’une prime de fin de carrière équivalente à 5 mois de salaires, plafonnée à 100 000 dirhams (indépendamment des années restantes) ; Inclusion de la part salariale de la cotisation RECORE (régime de retraite) dans le calcul du pécule ; Cotisations mutuelles : Une prise en charge totale de la part patronale et salariale due à la mutuelle pour l’ensemble des années restantes ; tous les avantages et statut de retraités Royal Air Maroc.

Cette offre prend effet en tant que telle à partir d’aujourd’hui jeudi 9 juillet 2020.

Si l’’UMT-RAM/FNTA n’a pas fait cas des autres points soulevés lors de la première réunion ( réduction de la flotte, fermeture de certaines représentations Royal Air Maroc et allègement de l’effectif de 858 salariés toutes catégories confondues), c’est que d’autres réunions sont attendues pour les prochains jours.