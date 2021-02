Un rapport parlementaire appelle à une convergence accrue des politiques et programmes de l’eau

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts des politiques en charge de la gestion de l’eau. Et les conseillers ont eux aussi choisi d’en faire un sujet de débat, un de plus dans le pays. Une convergence accrue des politiques et programmes de l’eau demeure un gage de l’efficience de la stratégie nationale du secteur, a estimé le Groupe de travail thématique sur l’évaluation des politiques publiques à la Chambre des conseillers.