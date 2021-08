Un Russe à la tête de la Minurso : A.Ivanko, le choix d’un habitué

A. Ivanko succède au Canadien Colin Stewart, à « qui le Secrétaire général est reconnaissant pour son service dévoué et sa direction efficace de la MINURSO », a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole de l’ONU, lors de son point de presse. “Chef de cabinet de la MINURSO depuis 2009, il apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme”, a-t-il rappelé. Le Russe qui connait bien la MINURSO et les problèmes auxquels elle se confronte apporte à «ce poste plus de 30 ans d’expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme. Il a auparavant été directeur de l’information publique pour la Mission des Nations Unies au Kosovo (2006-2009) et porte-parole des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (1994-1998)», indique l’ONU

A. Ivanko a commencé sa carrière dans le journalisme, travaillant comme correspondant en Afghanistan et aux États-Unis pour un journal russe. Il a également été conseiller principal auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (1998-2005). Il est titulaire d’une maîtrise en journalisme de l’université d’État de Moscou et parle couramment le russe et l’anglais.

A signaler que les rapports entre C. Stewart et le Polisario n’étaient au beau fixe. Le Canadien a refusé de se réunir avec des membres du Front à «Bir Lhalou», exigeant que toute rencontre se tienne uniquement dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien.

Le poste d’envoyé personnel du SG de l’ONU reste toujours vacant depuis mai 2019, suite à la démission de l’Allemand Horst Köhler pour «raison de santé».