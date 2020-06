Un septuagénaire agressé et abandonné par des policiers à Buffalo

Le manifestant âgé est resté inconscient sur le trottoir, sa tête en sang. Des images de policiers repoussant violemment un homme âgé et le précipitant au sol lors d’une manifestation à Buffalo, ont été relayées sur le Net. La vidéo prise le 4 juin montre l’homme aux cheveux blancs s’approchant d’une rangée d’officiers en tenue antiémeute. Un officier le pousse avec une matraque et un second avec sa main. Le protestataire tombe en heurtant sa tête contre le trottoir et du sang commence à se répandre.

Comme l’a rapporté la chaîne WBFO, l’homme a 75 ans. Après l’incident, il a été transporté dans un hôpital, ses jours ne sont pas en danger.

Quelques heures après, le commissaire de la police Byron Lockwood a condamné les actions de ses collègues et a annoncé que les deux policiers impliqués dans l’incident avaient été suspendus de leurs fonctions. «J’ai été profondément perturbé par la vidéo», a déclaré le maire de Buffalo, Byron Brown, dans un communiqué. «Après des jours de manifestations pacifiques et plusieurs réunions entre moi-même, les dirigeants de la police et des membres de la communauté, l’événement de ce soir est décourageant».

Les media et leurs représentants ne sont d’ailleurs pas logés à une bien meilleure enseigne. La répression policière ne les épargne nullement. Le site US Press Freedom Tracker a enregistré environ 280 attaques contre des journalistes pendant les actions de protestation qui se déroulent aux États-Unis. Les professionnels des médias ont été visés aussi bien par des manifestants violents que par la police.

Des journalistes ont été attaqués ou arrêtés 279 fois entre le 26 mai et le 3 juin lors de manifestations après la mort de George Floyd aux États-Unis, a annoncé le site internet US Press Freedom Tracker, lancé en 2017 par Reporters Sans Frontières (RSF) et une vingtaine d’autres ONG. La police a arrêté 45 fois des journalistes et leur équipement a été endommagé dans 40 cas.

Parmi les 180 attaques visant des reporters, 149 ont été entreprises par la police. Le portail US Press Freedom Tracker dénombre notamment 67 cas de recours à la force physique, dont 42 de la part de la police, 40 cas d’attaques au gaz lacrymogène, 69 tirs de balles en caoutchouc et d’autres projectiles, ainsi que 23 cas d’usage de gaz au poivre.

Une journaliste de Sputnik a été blessée par des balles en caoutchouc et éclats d’une grenade Stinger, après qu’elle a montré sa carte de presse et déclaré sa profession à un policier non loin de la Maison-Blanche, à Washington. Plusieurs de ses collègues, dont un de l’agence RIA Novosti, ont été gazes a Minneapolis, alors qu’ils avaient présenté leurs cartes de presse.