Un taux de participation inespéré : La moitié du corps électoral a voté

Si le taux de participation aux consultations du 8 septembre s’est apprécié, la part des votants ayant pris le chemin des isoloirs est nuancer selon les régions. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministère de l’Intérieur a noté particulièrement la forte adhésion dans les trois régions du Sahara : 66,94% à Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,67% à Guelmilm-Oued Noun et 58,30% à Dakhla-Oued Ed Dahab. Par villes, ce chiffre a atteint 85% à Es-Semara, 80% à Assa-Zag et 66,5% à Laâyoune.

Dans plusieurs provinces, ce taux est également resté au-dessus des 50%, dénotant de l’importante participation des électeurs à ce scrutin, à l’issue duquel sont élus les membres de la Chambre des représentants, des conseils communaux et des conseils régionaux. Ainsi, la province d’Azilal a enregistré un taux de participation de 71,07%, le plus élevé de la région Béni Mellal-Khénifra, selon les données de la Wilaya de la région. Ce taux correspond à 282 815 inscrits, répartis sur deux circonscriptions législatives, 609 communales et 847 bureaux de vote. Dans la province de Chichaoua, les autorités locales ont indiqué que 73% des 209 596 inscrits sur les listes électorales, soit 152 995 électeurs, ont pris part au triple scrutin.

Selon les données officielles de la province de Benslimane, ce taux a atteint 66,04%, soit 88 363 électeurs sur 133 802 électeurs inscrits. Les candidats de 17 listes électorales se sont disputé les 3 sièges au parlementaires réservés à la circonscription de Benslimane. Pour la liste régionale des femmes au scrutin législatif, 16 ont représenté les différentes formations politiques. Au total, 759 bureaux de vote ont été équipés à travers 630 circonscriptions. Dans la même région, à El Jadida, 53,71% des électeurs se sont rendu aux urnes, soit 213 368 sur les 397 251 inscrits, répartis sur 848 bureaux de vote.

Plus importante région en termes d’habitants au niveau du Maroc, Casablanca-Settat dispose aussi d’un bon nombre de sièges, dont 12 au titre de la circonscription électorale législative régionale, 75 au conseil de la région, dont 29 pour les femmes. 24 listes électorales ont été en lice, alors que le nombre de bureaux de vote est de 6 888, dont 702 centraux au niveau de la région.

Dans la province d’Essaouira, 65,06% des inscrits ont voté, selon les données de la Préfecture provinciale. Ce taux représente 246 867 citoyens à s’être présentés aux 812 bureaux de vote dans la province. Par ailleurs, les candidats se sont présentés à travers 16 listes dans la circonscription locale, pour remporter quatre sièges à la Chambre haute du Parlement. 22 listes ont regroupé les candidatures à l’élection des membres du Conseil communal d’Essaouira.

Les taux de participation les plus faibles ont été enregistrés dans le nord du pays. Dans la province de Tétouan, seuls 35,71% des votants éligibles ont pris part au scrutin, soit 101 349 sur 283 841 inscrits. 21 collectivités territoriales ont été concernées par 13 listes en lice pour les communales. Les représentants de la province au conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été au nombre de 9, à élire parmi les 13 listes de candidatures, incluant 48 femmes dont une tête de liste. Aussi, 15 listes, dont deux menées par des femmes, se sont disputées les 5 sièges tétouanais de la Chambre des représentants.

Entre ces écarts, d’autres provinces ont enregistré des taux de participation allant de 40 à 60%. Le taux global au niveau national de 50,18% est l’addition de trois scrutins : la Chambre des représentants, les conseils des communes et d’arrondissements ainsi que des conseils des régions. Les taux de participations aux communales et régionales du 4 septembre 2015 et les législatives du 7 octobre 2016 ont été respectivement de 53,6% et de 42,11%.