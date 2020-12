Un think tank US évalue depuis Doha la normalisation Maroc-Israël 

Il estime, dans son analyse, que la décision a «provoqué l’indignation de certains des voisins du Maroc et va probablement bouleverser nombre de ses citoyens». Il a rappelé que «88% des Marocains interrogés ont déclaré qu’ils s’opposeraient à la reconnaissance d’Israël, et 70% considéraient la cause palestinienne comme une cause qui concerne tous les Arabes», selon l’indice de l’opinion arabe 2019-2020.

Pour le Brookings Doha center, cette «normalisation partielle» aura des effets sur le plan intérieur comme extérieur du Maroc. Bien que le «mécontentement» de la population «ne se traduise pas nécessairement par une contestation immédiate, il entachera l’opinion des citoyens sur le régime et pourrait modifier les relations entre l’Etat et la société à long terme».

L’analyse estime que «la communication du régime met en évidence la victoire (sur le dossier) du Sahara», mais «contient peu d’informations sur l’accord avec Israël». Et ajoute que «dans le pays, le régime marocain mise sur le fort sentiment nationaliste des citoyens à l’égard du Sahara occidental, qui éclipse leur soutien écrasant aux Palestiniens. Cependant, de nombreux Marocains, qui soutiennent à la fois la revendication du Maroc sur le territoire et la cause palestinienne, peuvent considérer l’accord comme une mesure à la fois inutile et une trahison à l’égard des Palestiniens.»

Mais cette «normalisation partielle» n’isolera pas le Maroc dans la région, estime l’analyse, qui ajoute que le rétablissement de ces liens diplomatiques renforcera la position internationale du pays et consolidera ses rapports , notamment avec les Etats du Golfe. L’accord ne changera pas, non plus, les relations avec le Qatar, l’un des plus proches alliés du royaume.

Quant aux Etats-Unis, Brookings Doha center indique que Joe Biden pourrait «revenir sur l’accord de Trump». Dans ce cas, le royaume «utilisera sa normalisation partielle avec Israël pour promouvoir ses intérêts sur la scène internationale», conclut-on.