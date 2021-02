Un toit pour l’histoire du Maroc pour mieux lotir le récit national

Pour mieux asseoir son plaidoyer, l’Académie a sollicité la contribution scientifique d’une trentaine d’historiens du Maroc, du Sénégal, des Etats Unis et de France, déjà réunis en 2012 à l’initiative du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Une contribution qui a pris la forme d’un livre intitulé par ailleurs « Pour une Maison de l’histoire du Maroc ».

Cette Maison devra «répondre aux attentes de la société marocaine», qui exprime un intérêt grandissant pour les écrits et recherches relatives, liés aux différents aspects de la recherche scientifique qui tournée vers la diversité. Et aura aussi pour objectif d’accompagner les initiatives politiques et institutionnelles, telles que la création des Archives du Maroc ou encore l’Instance équité et réconciliation (IER).

Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie, décrit une grande «demande sociale d’une connaissance apaisée du passé», qui rejoint d’ailleurs les recommandations de l’IER. De plus, les avancées observées dans le domaine de la recherche sur l’histoire du Maroc, depuis plusieurs décennies, permettent désormais la création d’une structure pour servir d’espace où ce processus sera mené.

Coordinateur scientifique du colloque, Mohammed Kenbib considère pour sa part que l’histoire est «l’un des repères auxquels les peuples et les individus se réfèrent pour renforcer leurs attaches avec leurs racines, se conforter dans les perceptions qu’ils se font d’eux-mêmes et des autres, et essayer de conférer davantage d’intelligibilité à ce qui se passe autour d’eux, voire scruter l’avenir avec plus de sérénité».

Si ce travail s’intéresse en effet à l’écriture du passé, il est loin d’être figé dans un passéisme nostalgique, a souligné pour sa part Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), durant la présentation de l’ouvrage. En effet, la recherche dans le domaine de l’histoire implique surtout une dynamisation d’une discipline longtemps perçue comme fermée et difficilement accessible.

Pour changer cette idée reçue, un travail devra également être mené dans les domaines où les contributions restent très rares, voire quasi-inexistantes. C’est le cas, note D. El Yazami, pour l’histoire des femmes au Maroc, ou encore l’histoire des migrations du Maroc et également l’histoire des migrations des femmes.